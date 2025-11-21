8 पीसीएस अधिकारियों का तबादला, इटावा एसडीएम हरि प्रताप सिंह भेजे गए यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण

शासन से जारी सूची के अनुसार संबद्ध राजस्व परिषद स्वाति शुक्ला को बाल विकास एवं पुष्टाहार के उपनिदेशक के पद पर भेजा गया है। राजस्व परिषद से संबद्ध प्रतीत त्रिपाठी को उप जिलाधिकारी रामपुर, राजस्व परिषद से ही संबद्ध संतोष कुमार ओझा को मिर्जापुर का उप जिलाधिकारी बनाया गया है। जबकि राजस्व परिषद से संबद्ध विवेक राजपूत को रायबरेली के उप जिलाधिकारी के पद पर भेजा गया है। बदायूं की उप जिलाधिकारी प्रियंका को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) गौतम बुद्ध नगर बनाया गया है।