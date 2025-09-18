लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना, युवक ने गर्भवती पत्नी और मां पर किया बांके से हमला…तड़प तड़प कर पत्नी की हुई मौत, मां गंभीर

पूछताछ में आरोपी की पहचान गुडंबा के दसौली गांव के रहने वाले अंकुर के रूप में हुई। अंकुर का बुधवार शाम करीब 5 बजे अपनी पत्नी नीलम और मां फूल कुमारी से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने मां और पत्नी पर बांके से हमला कर दिया। दोनों खून से लथपथ होकर गिर गईं। शोर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। जहां से डॉक्टर ने ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई।