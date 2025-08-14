AC कोच में यात्रियों ने की कम कूलिंग की शिकायत; टेक्नीशियन ने आकर देखा तो फटी रह गई आंखें; जानिए क्या मिला?

लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के AC डक्ट से कथित तौर पर अवैध शराब बरामद होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह क्लिप सबसे पहले रेडिट के 'r/IndianRailways' कम्युनिटी पर पोस्ट की गई थी। जिसमें दावा किया गया था कि यात्रियों ने कोच में खराब एयर कंडीशनिंग की शिकायत की थी। एक टेक्नीशियन द्वारा जांच करने पर डक्ट के अंदर शराब की एक खेप छिपी हुई मिली।