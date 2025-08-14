Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

AC कोच में यात्रियों ने की कम कूलिंग की शिकायत; टेक्नीशियन ने आकर देखा तो फटी रह गई आंखें; जानिए क्या मिला?

Uttar Pradesh News: AC कोच में यात्रियों ने कम कूलिंग की शिकायत की। जिसके बाद टेक्नीशियन ने आकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जानिए क्या मिला?

लखनऊ

Harshul Mehra

Aug 14, 2025

lucknow news
AC कोच में क्या मिला? फोटो सोर्स-X

Viral Video: उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस में अवैध शराब की खेप बरामद की गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

x पर शेयर किया गया वीडियो

दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूजर ने वीडियो शेयर किया है। वीडियो लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस का बताया जा रहा है। शख्स ने वीडियो शेयर करते हुए X पर पोस्ट किया, '' लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रियों ने कम कूलिंग की शिकायत की। जब टेक्नीशियन ने एसी डक्ट की जांच की, तो वहां अवैध शराब की खेप पाई गई।''

ये भी पढ़ें

26 लेनदेन में ट्रांसफर किए 2,96,43,437 रुपये; इंस्टाग्राम चलाते हैं तो खबर को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी!
लखनऊ
UP Crime

एसी कोच में कूलिंग की शिकायत

लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के AC डक्ट से कथित तौर पर अवैध शराब बरामद होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह क्लिप सबसे पहले रेडिट के 'r/IndianRailways' कम्युनिटी पर पोस्ट की गई थी। जिसमें दावा किया गया था कि यात्रियों ने कोच में खराब एयर कंडीशनिंग की शिकायत की थी। एक टेक्नीशियन द्वारा जांच करने पर डक्ट के अंदर शराब की एक खेप छिपी हुई मिली।

DRM ने माफी मांगी

मामला सामने आने के बाद सोनपुर के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) ने माफी मांगी और की गई कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा, "यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। संबंधित अधिकारियों ने अवैध शराब जब्त कर ली है और बाद में कूलिंग की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस मामले को हमारे संज्ञान में लाने के लिए हम आपके आभारी हैं।"

ये भी पढ़ें

‘तू चेकिंग में चालान बहुत करता है’; दारोगा की फाड़ी वर्दी….मोबाइल छीना और लाठी-डंडों से दे दना दन कूटा!
अलीगढ़
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 05:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / AC कोच में यात्रियों ने की कम कूलिंग की शिकायत; टेक्नीशियन ने आकर देखा तो फटी रह गई आंखें; जानिए क्या मिला?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.