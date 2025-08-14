AC कोच में यात्रियों ने की कम कूलिंग की शिकायत; टेक्नीशियन ने आकर देखा तो फटी रह गई आंखें; जानिए क्या मिला?

Viral Video: उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस में अवैध शराब की खेप बरामद की गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूजर ने वीडियो शेयर किया है। वीडियो लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस का बताया जा रहा है। शख्स ने वीडियो शेयर करते हुए X पर पोस्ट किया, '' लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रियों ने कम कूलिंग की शिकायत की। जब टेक्नीशियन ने एसी डक्ट की जांच की, तो वहां अवैध शराब की खेप पाई गई।''
लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के AC डक्ट से कथित तौर पर अवैध शराब बरामद होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह क्लिप सबसे पहले रेडिट के 'r/IndianRailways' कम्युनिटी पर पोस्ट की गई थी। जिसमें दावा किया गया था कि यात्रियों ने कोच में खराब एयर कंडीशनिंग की शिकायत की थी। एक टेक्नीशियन द्वारा जांच करने पर डक्ट के अंदर शराब की एक खेप छिपी हुई मिली।
मामला सामने आने के बाद सोनपुर के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) ने माफी मांगी और की गई कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा, "यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। संबंधित अधिकारियों ने अवैध शराब जब्त कर ली है और बाद में कूलिंग की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस मामले को हमारे संज्ञान में लाने के लिए हम आपके आभारी हैं।"