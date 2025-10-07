Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

लखनऊ पहुंचे अभिनेता पवन सिंह के ससुर, बोले, ‘सीएम योगी ही दिला सकते हैं इंसाफ

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब परिवार से निकलकर सत्ता गलियारों तक पहुंच गया है। अभिनेता के बलिया निवासी ससुर रामबाबू सिंह मंगलवार को लखनऊ पहुंचे।

3 min read

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 07, 2025

पवन सिंह और ज्योति मामले में ससुर की एंट्री, PC- IANS

लखनऊ। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब परिवार से निकलकर सत्ता गलियारों तक पहुंच गया है। अभिनेता के बलिया निवासी ससुर रामबाबू सिंह मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी बेटी के सम्मान और न्याय की मांग करेंगे। फिलहाल, रामबाबू सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की तैयारी में हैं।

उनका कहना है कि वे किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत कारण से नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में बेटी के सम्मान और सुरक्षा की गुहार लेकर आए हैं।

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के ससुर रामबाबू सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हमारी बस इतनी मांग है कि बेटी को सम्मान के साथ रखें। जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारी बेटी उनसे बात करने ही आई थी, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की और उल्टा पुलिस को भेज दिया। पैसे दे दिए होंगे। पुलिस पहुंच गई और बेटी को ले जाने लगी तो उसने कहा, "मेरा क्या जुर्म है, यह बताएं।" उन्होंने पुलिस से कहा, "मेरा गुनाह क्या है?" हम यह चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने जा रहे हैं और बेटी के लिए न्याय की मांग करेंगे।

इसके पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वह मुख्यमंत्री योगी से इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो में मुख्यमंत्री से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई है। वह वीडियो में कह रहे हैं कि जो योगी जी की पार्टी का मूल मंत्र है, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,' आज मेरी बेटी बहुत दुर्दिन देख रही है। वह तड़फ रही है। मैं भी बीमार चल रहा हूं। आज हूं कल नहीं रहूंगा। मेरी बेटी का क्या होगा? उसे इंसाफ दिलाएं, बेटी को न्याय मिले। यही हमारी मांग है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ज्ञात हो कि भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता पवन सिंह का पारिवारिक विवाद गरमाता जा रहा है। पत्नी ज्योति और उनके बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हाल ही में ज्योति अभिनेता के घर लखनऊ पहुंचीं और फूट-फूटकर रोईं। उन्होंने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। यहां आकर उन्होंने कहा कि उन्हें घर में जाने नहीं दिया जा रहा है और उनके लिए पुलिस बुलवाई गई है। साथ ही उन्होंने अभिनेता पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए थे।

ज्योति सिंह ने इसका पूरा वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इस पर भोजपुरी अभिनेता ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं अपने जीवन में एक हीं बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सब की जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा? ज्योति सिंह क्या यह सच नहीं है, कि कल सुबह आप मेरी सोसायटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पर बुलाया और करीब 1:30 घंटे हमलोगों की वार्तालाप हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो की मेरे बस का नहीं। समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनके उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो।

उधर उनकी पत्नी ने भी पलटवार करते हुए लिखा कि पति देव पवन सिंह क्या सच है और क्या झूठ- यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हों या आप सही हों, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि यह अब चारदीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है। मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवनभर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं और जहां तक आपने 'डेढ़ घंटे बैठने' की बात कही है, तो आपके फ़्लैट में मेरे आने और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है। मैं आशा करती हूं कि यदि आप सच हैं, तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे।

ये भी पढ़ें

तिकुनिया कांड : गवाह को धमकाने के आरोप पर पूर्व मंत्री अजय मिश्रा टेनी, बेटे आशीष समेत तीन पर मुकदमा
लखीमपुर खेरी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 04:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ पहुंचे अभिनेता पवन सिंह के ससुर, बोले, ‘सीएम योगी ही दिला सकते हैं इंसाफ

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सफाई कर्मचारियों को सीएम ने दिया 35 लाख का सुरक्षा बीमा, दिवाली से पहले दिया गिफ्ट

लखनऊ

पवन सिंह-ज्योति विवाद में नया मोड़: जनता के सामने बैठने की खुली चुनौती, करणी सेना भी उतरी मैदान में

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह विवाद: करणी सेना भी सामने, जनता के सामने बैठने का न्योता (फोटो सोर्स : Whatsapp )
लखनऊ

Dinesh Pratap Singh: राजनीतिक तनाव के बीच मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तबीयत बिगड़ी, ब्रेन हेमरेज के बाद मेदांता में भर्ती

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा: मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, शांतिपूर्ण वातावरण में DCM ब्रजेश पाठक की देखरेख में इलाज जारी (फोटो सोर्स :Whatsapp )
लखनऊ

Kirtivardhan Singh: कीर्तिवर्धन सिंह बने अवध बारादरी के नए अध्यक्ष, जयेंद्र प्रताप सिंह को 130 मतों से हराया

28 साल के वर्चस्व के बाद बारादरी में नए अध्याय की शुरुआत, कीर्तिवर्धन सिंह बने अध्यक्ष     (फोटो सोर्स :  Whatsapp)
लखनऊ

मां चिल्लाती रही..बेटा पचकस से गोदता रहा, ऑनलाइन गेम में डूबे बेटे ने पार की हैवानियत की हद

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.