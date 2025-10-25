Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

30 साल बाद PWD अधिकारियों के वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़े, सीएम योगी का बड़ा फैसला

PWD अधिकारियों के वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़ाने का फैसला लिया x; है। लोक निर्माण विभाग के बैठक में यह तथ्य सामने आया कि अधिकारियों के वित्तीय अधिकार 1995 में निर्धारित किए गए थे। तब से निर्माण कार्यों की लागत में पांच गुना से अधिक वृद्धि हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

Oct 25, 2025

cm yogi adityanath corruption action lucknow up

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में 30 साल बाद बड़ा बदलाव किया है। अब विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकार पांच गुना बढ़ा दिए गए हैं। 1995 में तय की गई पुरानी सीमाओं को हटा दिया गया है।

निर्माण लागत में लगातार बढ़ोतरी के बीच यह बदलाव काम की प्रक्रिया को तेज कर देगा। निविदा से लेकर निर्माण शुरू होने तक का काम अब जल्दी होगा। इससे वित्तीय अनुशासन बरकरार रहेगा। साथ ही, अभियंता सेवा नियमावली में संशोधन के चलते पदोन्नति और वेतनमान में भी बदलाव किया गया है।

अब 10 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा

मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार मुख्य अभियंता को अब 2 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा। अधीक्षण अभियंता को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा। अधिशासी अभियंता के वित्तीय अधिकार 40 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ किए जाएंगे। सहायक अभियंता को भी सीमित दायरे में टेंडर स्वीकृति एवं छोटे कार्यों की अनुमति देने के अधिकार बढ़ाए जाएंगे।

तीन दशकों के बाद होने जा रहा पुनर्निर्धारण

बता दें कि यह पुनर्निर्धारण तीन दशकों के बाद होने जा रहा है। बैठक में उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, 1990 में संशोधन के माध्यम से विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग की सेवा संरचना, पदोन्नति व्यवस्था तथा वेतनमान के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि नियमावली में किया जा रहा यह संशोधन विभागीय अभियंताओं की सेवा संरचना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। संशोधित नियमावली में विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में पहली बार मुख्य अभियंता (स्तर-एक) का नया पद सम्मिलित किया गया है। इसके साथ मुख्य अभियंता (स्तर-दो) और अधीक्षण अभियंता के पदों की संख्या में वृद्धि की गई है।

नवसृजित पदों को नियमावली में समाहित करते हुए उनके पदोन्नति स्रोत, प्रक्रिया और वेतनमान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे सेवा संरचना अधिक पारदर्शी और संगठित हो सके। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्य अभियंता (स्तर-एक) के पद पर पदोन्नति अब मुख्य अभियंता (स्तर-दो) से वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। इसी प्रकार मुख्य अभियंता (स्तर-दो) और अधीक्षण अभियंता के पदों पर भी पदोन्नति की प्रक्रिया को नियमावली में स्पष्ट किया गया है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अधिशासी अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता (स्तर-एक) तक के पदों के वेतनमान और मैट्रिक्स पे लेवल भी निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ चयन समिति की संरचना को अद्यतन किया गया है, ताकि पदोन्नति और नियुक्ति की कार्यवाही अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में एक प्रमुख विभाग है, इसलिए अभियंताओं की सेवा नियमावली को समयानुकूल, व्यावहारिक और पारदर्शी बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योग्यता, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति व्यवस्था से विभाग की कार्यकुशलता, तकनीकी गुणवत्ता और सेवा भावना को नई दिशा मिलेगी।

25 Oct 2025 11:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 30 साल बाद PWD अधिकारियों के वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़े, सीएम योगी का बड़ा फैसला

