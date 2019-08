राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मिले अखिलेश यादव, उन्नाव कांड की दी जानकारी, आजम का भी मुद्दा उठाया

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने राजभवन में यूपी की नई राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Anandi Ben Patel) से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सपा प्रमुख ने गवर्नर को उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao Rape Case) के साथ हुए हादसे की जानकारी दी। रामपुर से सपा सांसद आजम खां के मुद्दे को लेकर भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा नेता राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन भी मौजूद रहे। राजभवन से बाहर निकलते ही अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए।

अखिलेश यादव ने कहा कि रेप पीड़िता का परिवार बहुत दुखी है। पीड़ित परिवार शासन-प्रशासन पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। पहले दिन से लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने तक को लेकर पूरे परिवार को संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पीड़िता परिवार सरकार से न्याय चाहता है। उम्मीद है कि सरकार मामले में न्याय देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्नाव पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही और आगे भी उठाती रहेगी।

यह भी पढ़ें : KGMU में वेटिंलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही पीड़िता

Samajwadi Party Chief and former UP CM Akhilesh Yadav: Yesterday I met the family (Unnao rape survivor's family), they are in immense pain. They do not believe the admn anymore because they have struggled since day 1, they want justice. Hopeful that govt will give them justice. pic.twitter.com/jRKXOWcxR3