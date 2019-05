मसूद अजहर के Global Terrorist घोषित होने के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान, पाकिस्तान से कहा यह

लखनऊ. पुलवामा हमले का मास्टर माइंड और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी (Global Terrorist) घोषित कर दिया है। इस खबर से देश में खुशी की लहर है। विश्व स्तर पर इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक दलों में इसे लेकर बुधवार को खूब चर्चा हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हैं और उन्होंने इसे महत्वपूर्ण जीत बताया है। साथ ही पाकिस्तान से मसूद अजहर के खिलाफ बड़ी मांग की है।

ये भी पढ़ें- इस बड़े कांग्रेस नेता के बेटे ने फांसी लगाकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखी हैरान करने वाली बात, कांग्रेस में मचा हड़ंकप

अखिलेश ने किया ट्वीट-

अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के शेयर करते हुए लिखा कि मैं अथक परिश्रम के लिए भारतीय राजनयिक को बधाई देता हूं, जिसने इस महत्वपूर्ण जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। मसूद अजहर अपने अपराधों का भुगतान करे, इसे सुनिश्चित करने का यह पहला बड़ा कदम है। उन्होंने आगे कहा कि हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान उसे तुरंत गिरफ्तार करे, उसकी संपत्ति को सीज करे और उससे जुड़े सभी संगठनों को बंद करे।

I congratulate the Indian diplomatic corp for the tireless work that has led to this significant victory- it is the first step in ensuring Masood Azhar pays for his crimes. We demand Pakistan immediately arrest him, freeze his assets and shut down all organisations linked to him. https://t.co/4irs1fqjZj