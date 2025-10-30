अखिलेश यादव की खरी-खरी; बोले- सत्ता के अहंकार में किसान, नौजवान के साथ अन्याय कर रही BJP

उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि यह पार्टी (BJP) ना संविधान का सम्मान करती है और ना ही कानून का पालन करती है। BJP और उसके समर्थक समूह बार-बार संविधान को कमजोर करने और डॉ. अम्बेडकर के विचारों को मिटाने की कोशिश करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी और PDA (प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन) संविधान और बाबा साहेब के विचारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता 2027 में BJP को सत्ता से बेदखल कर देगी और उसके अहंकार, शोषण और जुल्म का अंत करेगी।