अखिलेश यादव बोले- GST रिफॉर्म सिर्फ दिखावा, क्या 9 साल की महंगाई की होगी भरपाई?

लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 9 साल बाद सरकार को अहसास हुआ कि खाने-पीने की चीजें और किताबें महंगी हो गई हैं। इस दौरान सरकार ने कितना पैसा इकट्ठा किया, क्या उसकी भरपाई होगी?

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 25, 2025

अखिलेश यादव ने जीएसटी रिफॉर्म को बताया दिखावा, PC- IANS

लखनऊ : देशभर में 22 सितंबर से लागू जीएसटी रिफॉर्म को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले भाजपा सरकार ने वर्षों तक जनता को लूटा और अब जीएसटी रिफॉर्म के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को जीएसटी कम करके कोई राहत नहीं दी है। राहत देनी थी तो इतने वर्षों तक क्यों नहीं दी गई?

लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 9 साल बाद सरकार को अहसास हुआ कि खाने-पीने की चीजें और किताबें महंगी हो गई हैं। इस दौरान सरकार ने कितना पैसा इकट्ठा किया, क्या उसकी भरपाई होगी?

उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर करों में कमी का दावा करती है तो दूसरी ओर भारी टैक्स वसूल रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के फैसले मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे मुनाफा कमाना बंद नहीं होगा और महंगाई भी कम नहीं होगी।

उन्होंने जीएसटी कम करने को जनता के साथ धोखा करार देते हुए कहा कि यह सब दिखावटी कदम हैं, जिनसे जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी और अपना दल (एस) के कई प्रमुख नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। इनमें अमर सिंह चौधरी भी हैं।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इनके आने से पार्टी को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हक, सम्मान और सामाजिक न्याय के लिए सभी मिलकर संघर्ष करेंगे। किसानों का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को उनके हक के अनुसार पैसा नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार आने के बाद सर्कल रेट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा।

भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। हर विभाग में कमीशनखोरी हो रही है। जनता प्रदेश की सरकार से त्रस्त हो चुकी है और 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा।

Sep 25, 2025

25 Sept 2025 05:06 pm

अखिलेश यादव बोले- GST रिफॉर्म सिर्फ दिखावा, क्या 9 साल की महंगाई की होगी भरपाई?

