अखिलेश यादव बोले- GST रिफॉर्म सिर्फ दिखावा, क्या 9 साल की महंगाई की होगी भरपाई?

उन्होंने जीएसटी कम करने को जनता के साथ धोखा करार देते हुए कहा कि यह सब दिखावटी कदम हैं, जिनसे जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी और अपना दल (एस) के कई प्रमुख नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। इनमें अमर सिंह चौधरी भी हैं।