अखिलेश यादव बोले- सफेद टेबल पर बैठकर सफेद झूठ बोला जा रहा, बुलडोजर से डराया गया

अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं रह गया है। उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री कितने लोगों से मिलकर न्याय दिला सकते हैं। सरकार की बदनामी ना हो, माफी भी मांगते हैं, गाजीपुर में हुई मौत के विषय में भाई ने पूरी जानकारी दी। वह भी बीजेपी का नेता था। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और तमाम संगठन के नेताओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया, बदनामी की गई। ‌ कौशांबी में दो उपमुख्यमंत्रियों ने दो समाज के लोगों को आपस में लड़ा दिया। उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। सफेद टेबल पर बैठकर सफेद झूठ बोला जा रहा है। आज बुलडोजर से लोगों को डराया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। बुलडोजर से विपक्ष के लोगों की आवाज दबाई जा सकती है।