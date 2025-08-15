अखिलेश यादव की पीएम पर तीखी प्रतिक्रिया, बीजेपी को बताया ‘मुंह से स्वदेशी, मन से विदेशी’

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने पहले अधिवेशन में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी रास्ता अपनाने का वादा किया था, लेकिन संघ परिवार का रास्ता न तो धर्मनिरपेक्ष है और न ही समाजवादी। उन्होंने कहा, 'बीजेपी मुंह से स्वदेशी बोलती है, लेकिन मन से विदेशी है।'