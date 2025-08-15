Patrika LogoSwitch to English

अखिलेश यादव की पीएम पर तीखी प्रतिक्रिया, बीजेपी को बताया ‘मुंह से स्वदेशी, मन से विदेशी’

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 15, 2025

अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के भाषण पर साधा निशाना, PC- X

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने पहले अधिवेशन में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी रास्ता अपनाने का वादा किया था, लेकिन संघ परिवार का रास्ता न तो धर्मनिरपेक्ष है और न ही समाजवादी। उन्होंने कहा, 'बीजेपी मुंह से स्वदेशी बोलती है, लेकिन मन से विदेशी है।'

किसानों की ताकत से ही देश बनेगा मजबूत

अखिलेश ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमें इनका सामना करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की आर्थिक मजबूती किसानों की ताकत पर निर्भर है। उन्होंने बीजेपी से अपील की कि 15 अगस्त जैसे पवित्र दिन पर झूठ बोलने से बचें। साथ ही, उन्होंने देश की सीमाओं और सेना को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया और अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र बचाया

अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने का महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास वोट काटने का हुनर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से राजनीतिक दल अब बूथ स्तर पर अपने वोटों की रक्षा कर पाएंगे।

संघ को समाजवादी और सेकुलर विचारधारा अपनानी चाहिए

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठनों को अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर देश को बांटने के लिए बनाया था, जिससे हिंदू-मुसलमान के बीच खाई पैदा हो। अखिलेश ने संघ परिवार से अपनी मूल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर लौटने और देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने बीजेपी को दिया धोखा

अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने केवल कुर्सी हासिल करने के लिए बीजेपी की सदस्यता ली, न तो वे कभी बीजेपी के सदस्य थे और न ही उनकी विचारधारा को कभी स्वीकार किया।

अग्निवीर खत्म कर सेना को करें मजबूत

अखिलेश ने कहा कि समाजवादी और दुनिया के कई लोग युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन देश की सेना को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने अग्निवीर योजना को समाप्त करने की मांग दोहराई और कहा कि इसके बिना देश वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा।

Published on:

15 Aug 2025 08:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव की पीएम पर तीखी प्रतिक्रिया, बीजेपी को बताया ‘मुंह से स्वदेशी, मन से विदेशी’

