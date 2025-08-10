UP Assembly Monsoon Session: लखनऊ में सर्वदलीय बैठक आज, कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू

UP Assembly Monsoon Session 2025 : उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, और उससे पहले आज एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहेंगे और सभी प्रमुख दलों के नेता भी हिस्सा लेंगे। बैठक का उद्देश्य सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के बीच आपसी समन्वय और संवाद स्थापित करना है। इसके साथ ही आज कार्यमंत्रणा समिति (Business Advisory Committee) की बैठक भी होगी, जिसमें सत्र के दौरान लिए जाने वाले विषयों और एजेंडे पर चर्चा होगी।