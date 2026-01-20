सपा में रहते अपर्णा यादव ने मुलायम परिवार की कई बार की ‘मटिया पलीद’! साथ चलते रहे ये विवाद

अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का रिश्ता करीब 2 दशक पुराना बताया जाता है। दोनों की पहली मुलाकात लखनऊ के एक निजी स्कूल में हुई थी। अपर्णा यादव के पिता, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह बिष्ट और मुलायम सिंह यादव के बीच पहले से ही परिचय था, जिससे दोनों परिवारों के संबंध भी पुराने रहे हैं। प्रतीक और अपर्णा के बीच लगभग 8 सालों तक चले रिश्ते को फरवरी 2012 में विवाह का रूप दिया गया। सैफई में आयोजित भव्य समारोह में दोनों की शादी हुई। यह वही समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का दबदबा था और अखिलेश यादव CM बनने की तैयारी कर रहे थे।