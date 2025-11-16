बिहार में मायावती की एंट्री, UP में दिखा असर, ओवैसी संग दोस्ती के रंग

बिहार में BSP के जीते इकलौते विधायक पिंटू यादव की वायरल तस्वीर में उनके पीछे BSP और AIMIM दोनों के बैनर लगे थे। इसने भी अटकलों को और हवा दी है। इस तस्वीर में BSP के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी भी मौजूद नजर आए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह दोनों दलों के बैनर का एक साथ लगना बिना मायावती की सहमति के संभव नहीं हो सकता। वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो बिहार में AIMIM 5 सीटें जीत चुकी है। BSP का एक विधायक विधानसभा में मौजूद है। ऐसे में दोनों मिलकर विपक्ष की आवाज उठाने की योजना बना सकते हैं।