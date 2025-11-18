Delhi Blast Dr Shaheen: एरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से ATS की पूछताछ, परवेज़-शाहीन कनेक्शन खोजने में जुटी एजेंसी की बड़ी कार्रवाई

Delhi Blast Parvez and Dr. Shaheen: किसी बड़े नेटवर्क या संदिग्ध संपर्कों की जांच के सिलसिले में एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड) की टीम ने लखनऊ स्थित एरा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर से महत्वपूर्ण पूछताछ की। जानकारी के अनुसार, सर्जरी विभाग में तैनात डॉक्टर निसार से फोन पर लंबी बातचीत की गई, जिसमें एजेंसी ने डॉक्टर परवेज़ और डॉ. शाहीन के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। यह पूछताछ बीते कुछ दिनों से चल रही जांच का हिस्सा बताई जा रही है। हालांकि, एटीएस की ओर से मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कॉलेज और मेडिकल जगत में इस अचानक हुई पूछताछ ने हलचल मचा दी है।