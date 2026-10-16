Lucknow protest: लखनऊ में स्टेशन रोड पर बढ़ी हलचल, इस्तीफे की मांग लेकर पहुंचे कार्यकर्ता, पुलिस से हुई तीखी बहस

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के आसपास की स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी बनी रही, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं की संख्या और पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है।