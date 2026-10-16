16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

Lucknow protest: लखनऊ में स्टेशन रोड पर बढ़ी हलचल, इस्तीफे की मांग लेकर पहुंचे कार्यकर्ता, पुलिस से हुई तीखी बहस

Azad Samaj Party Protests in Lucknow:लखनऊ में आजाद समाज पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव किया। पुलिस से नोकझोंक के बाद कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 16, 2026

प्रदर्शन के दौरान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

प्रदर्शन के दौरान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Azad Samaj Party protest: राजधानी लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्टेशन रोड स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान मौके पर काफी गहमागहमी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया।

इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता

आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय का घेराव करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया और संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। प्रदर्शन के चलते स्टेशन रोड स्थित आयोग कार्यालय के आसपास हलचल बढ़ गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और प्रदर्शन को नियंत्रित करने की कोशिश की।

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक

प्रदर्शन के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने और मौके पर व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों के बीच बढ़ती बहस के चलते कुछ समय तक मौके पर गहमागहमी बनी रही। पुलिस ने हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था संभाली और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कार्रवाई शुरू की।

हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजे गए कार्यकर्ता

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के आसपास की स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी बनी रही, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं की संख्या और पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है।

राजधानी में प्रदर्शन से बढ़ी राजनीतिक हलचल

लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पर हुए इस प्रदर्शन ने राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किए गए घेराव के दौरान विरोध और पुलिस कार्रवाई प्रमुख रूप से सामने आए। आयोग कार्यालय जैसे संवेदनशील स्थान पर प्रदर्शन को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए अहम रहा। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजे जाने के बाद स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई।

हाथों में तख्तियां, जुबां पर EVM का विरोध: लखनऊ में AJP का प्रदर्शन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

ये भी पढ़ें
EVM के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर दिखाकर ‘EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ’ की मांग उठाई (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

मायावती

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2026 01:51 pm

Published on:

16 Oct 2026 01:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow protest: लखनऊ में स्टेशन रोड पर बढ़ी हलचल, इस्तीफे की मांग लेकर पहुंचे कार्यकर्ता, पुलिस से हुई तीखी बहस

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘युवाशक्ति सत्ता की भूख मिटाने के लिए नहीं है’, CM योगी बोले- देश को अराजकता की आग में झोंककर कुर्सी हथियाना चाहते हैं कुछ लोग

सीएम योगी
लखनऊ

‘राजभर में अब कोई दम नहीं’, सपा प्रवक्ता का तंज-भाजपा में विलय से पहले बच्चों को सेट कर लीजिए

राजभर में अब कोई दम नहीं’, सपा प्रवक्ता ने मंत्री पर साधा निशाना, बोले- राजभर समाज भी उनसे आगे बढ़ गया (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

‘सत्ता परिवर्तन संसद नहीं, सड़क के रास्ते चाहते हैं राहुल गांधी?’ राजनाथ सिंह बोले- बांग्लादेश की तर्ज पर सरकार बदलना चाहता है विपक्ष

Pakistan Terrorism
लखनऊ

शिव शर्मा की मां का बड़ा बयान, बोलीं- हॉस्पिटल पहुंचने पर नहीं मिला बेटे का कोई रिकॉर्ड, ड्राइवर बोला, मैं तो बस एक नौकर हूं, मुझे कुछ नहीं पता

मॉडल श्रद्धा दुबे
लखनऊ

हाथों में तख्तियां, जुबां पर EVM का विरोध: लखनऊ में AJP का प्रदर्शन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

EVM के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर दिखाकर ‘EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ’ की मांग उठाई (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.