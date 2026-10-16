UP Politics: ‘राजभर में अब कोई दम नहीं’, सपा प्रवक्ता का तंज-भाजपा में विलय से पहले बच्चों को सेट कर लीजिए

Om Prakash Rajbhar: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों और सियासी हमलों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर निशाना साधा है। आशुतोष वर्मा ने राजभर की राजनीतिक स्थिति, उनकी पार्टी के भविष्य और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर की पार्टी में अब उनके बच्चों के अलावा कोई साथ नहीं रह गया है और उनके विधायक भी उनके साथ नहीं हैं। सपा प्रवक्ता ने दावा किया कि राजभर अब अपनी राजनीतिक पारी के अंतिम दौर में हैं और राजभर समाज भी उनसे आगे बढ़ चुका है। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि भाजपा में विलय करने से पहले उन्हें अपने बच्चों को सेट कर लेना चाहिए, वरना यह मौका भी हाथ से निकल सकता है। उनके इस बयान ने प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग को और तेज कर दिया है।