UP Politics: ‘राजभर में अब कोई दम नहीं’, सपा प्रवक्ता का तंज-भाजपा में विलय से पहले बच्चों को सेट कर लीजिए

राजभर में अब कोई दम नहीं’, सपा प्रवक्ता ने मंत्री पर साधा निशाना, बोले- राजभर समाज भी उनसे आगे बढ़ गया (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Om Prakash Rajbhar: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों और सियासी हमलों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर निशाना साधा है। आशुतोष वर्मा ने राजभर की राजनीतिक स्थिति, उनकी पार्टी के भविष्य और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर की पार्टी में अब उनके बच्चों के अलावा कोई साथ नहीं रह गया है और उनके विधायक भी उनके साथ नहीं हैं। सपा प्रवक्ता ने दावा किया कि राजभर अब अपनी राजनीतिक पारी के अंतिम दौर में हैं और राजभर समाज भी उनसे आगे बढ़ चुका है। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि भाजपा में विलय करने से पहले उन्हें अपने बच्चों को सेट कर लेना चाहिए, वरना यह मौका भी हाथ से निकल सकता है। उनके इस बयान ने प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग को और तेज कर दिया है।
मंत्री ओपी राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा, “हम उनसे क्या बोलें? जिनकी बची-कुची पार्टी में से सिर्फ उनके बच्चे ही उनके साथ रह गए हैं, उनके विधायक भी साथ नहीं हैं, अपनी राजनीतिक आखिरी पारी खेल रहे हैं।” आशुतोष वर्मा के इस बयान में राजभर की राजनीतिक हैसियत और उनकी पार्टी के संगठनात्मक आधार पर सीधा सवाल उठाया गया। सपा प्रवक्ता ने अपने बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि राजभर की राजनीति अब पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रह गई है। हालांकि, पार्टी में विधायकों की स्थिति और राजनीतिक समर्थन को लेकर उनके दावे की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
आशुतोष वर्मा ने अपने बयान में भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हुए ओपी राजभर पर तंज कसा। उन्होंने कहा, “मैं तो यही दुआ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में विलय करने से पहले अपने बच्चों को सेट कर लीजिए वरना वह मौका भी चला जाएगा।” इस टिप्पणी के जरिए सपा प्रवक्ता ने राजभर के राजनीतिक भविष्य और उनके परिवार की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए। उनका बयान राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के साथ-साथ राजभर की पार्टी की आगे की रणनीति पर भी कटाक्ष के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, उपलब्ध बयान के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ओपी राजभर या उनकी पार्टी की ओर से भाजपा में विलय को लेकर कोई औपचारिक निर्णय या घोषणा की गई है।
सपा प्रवक्ता ने अपने हमले को आगे बढ़ाते हुए कहा, “बाकी ओपी राजभर में अब कोई दम नहीं रह गया है। राजभर समाज भी उनसे आगे बढ़ गया है।” इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने राजभर के राजनीतिक प्रभाव और उनके समाज के बीच समर्थन को लेकर अपनी राय रखी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण और विभिन्न सामाजिक समूहों का समर्थन राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में राजभर समाज के समर्थन को लेकर दिया गया यह बयान राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। हालांकि, किसी पूरे समाज के राजनीतिक रुख को एक बयान के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए चुनावी परिणामों, जनमत और अन्य विश्वसनीय आंकड़ों को देखना जरूरी होता है।
आशुतोष वर्मा ने अपने बयान के आखिर में कहा कि ओपी राजभर की स्थिति अब खराब है और विपक्ष की ओर से उनके बयानों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “अब बड़ी स्थितियां खराब हैं, इसलिए अब उनसे सम्मान कहता हूं उनका कोई जवाब विपक्ष तो नहीं देने जाएगा।” इस टिप्पणी को राजभर के बयानों को ज्यादा राजनीतिक महत्व न देने के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि, सपा प्रवक्ता की यह प्रतिक्रिया अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर कटाक्ष के रूप में सामने आई है। बयान में इस्तेमाल किए गए शब्दों से साफ है कि समाजवादी पार्टी की ओर से राजभर की राजनीति को लेकर तीखा रुख अपनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप और बयानबाजी अक्सर राजनीतिक माहौल को गर्म कर देती है। मंत्री ओपी राजभर पर आशुतोष वर्मा की यह टिप्पणी भी इसी सियासी खींचतान का हिस्सा है। एक ओर सपा प्रवक्ता ने राजभर के राजनीतिक प्रभाव और उनकी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठाए, वहीं भाजपा में विलय और परिवार की भूमिका को लेकर भी तंज कसा। हालांकि, इस पूरे मामले में ओपी राजभर का मूल बयान और उस पर उनकी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आने पर ही विवाद के सभी पहलुओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।
राजनीति में नेताओं के बयान केवल व्यक्तिगत प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कई बार उनके जरिए मतदाताओं और समर्थकों के बीच राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की जाती है। आशुतोष वर्मा के बयान में भी ओपी राजभर की राजनीतिक स्थिति, उनके सामाजिक आधार और भविष्य की संभावनाओं पर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इन टिप्पणियों को राजनीतिक आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि स्थापित तथ्य के रूप में। फिलहाल इस बयान के जरिए सपा प्रवक्ता ने राजभर पर सीधा हमला बोला है। अब इस मामले में ओपी राजभर या उनकी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
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