हाथों में तख्तियां, जुबां पर EVM का विरोध: लखनऊ में AJP का प्रदर्शन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

AJP कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन चुनाव प्रक्रिया, EVM के इस्तेमाल और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उनकी नाराजगी जाहिर करने के उद्देश्य से किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। राजधानी में हुए इस प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी, पोस्टर और तकियों के जरिए विरोध दर्ज कराया गया। पुलिस की तैनाती और बैरिकेडिंग के चलते प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर जोर रहा। प्रदर्शन के संबंध में किसी आधिकारिक पुलिस बयान, हिरासत या ज्ञापन सौंपे जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन बिंदुओं पर पुष्टि के बाद ही खबर में अतिरिक्त जानकारी शामिल की जानी चाहिए।