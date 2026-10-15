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हाथों में तख्तियां, जुबां पर EVM का विरोध: लखनऊ में AJP का प्रदर्शन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

Lucknow Protest: लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में AJP कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने EVM हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Oct 15, 2026

EVM के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर दिखाकर ‘EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ’ की मांग उठाई (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

EVM के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर दिखाकर ‘EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ’ की मांग उठाई (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

AJP Party Swami Prasad Maurya: राजधानी लखनऊ में अपनी जनता पार्टी (AJP) के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ता दारुल सफा से जन भवन की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे जाने से रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और तकिए लेकर अपना विरोध जताया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई।

दारुल सफा से जन भवन की ओर बढ़े कार्यकर्ता

प्रदर्शन में शामिल AJP कार्यकर्ता दारुल सफा से जन भवन की ओर जाने के लिए निकले। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का काफिला आगे बढ़ा तो पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।

EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ के लगाए नारे

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने EVM के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने नारे लगाए, “EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ।” प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर भी दिखाई दिए, जिन पर EVM के विरोध में नारे लिखे थे। एक पोस्टर पर लिखा था, “गली-गली में शोर है, EVM मशीन चोर है।” इन नारों के जरिए कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की मांग उठाई।

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने “ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो” के नारे लगाए। इसके अलावा चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भी नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तकिए लेकर भी विरोध जताया, जिसने प्रदर्शन को अलग रूप दिया। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान लगाए गए आरोप और नारे प्रदर्शनकारियों के विरोध का हिस्सा हैं; इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।

बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोका रास्ता

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने दारुल सफा से जन भवन की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की। जब कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके और कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग पार कर आगे जाने से रोका।

चुनाव प्रक्रिया को लेकर विरोध दर्ज कराया

AJP कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन चुनाव प्रक्रिया, EVM के इस्तेमाल और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उनकी नाराजगी जाहिर करने के उद्देश्य से किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। राजधानी में हुए इस प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी, पोस्टर और तकियों के जरिए विरोध दर्ज कराया गया। पुलिस की तैनाती और बैरिकेडिंग के चलते प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर जोर रहा। प्रदर्शन के संबंध में किसी आधिकारिक पुलिस बयान, हिरासत या ज्ञापन सौंपे जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन बिंदुओं पर पुष्टि के बाद ही खबर में अतिरिक्त जानकारी शामिल की जानी चाहिए।

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Updated on:

15 Oct 2026 03:37 pm

Published on:

15 Oct 2026 02:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / हाथों में तख्तियां, जुबां पर EVM का विरोध: लखनऊ में AJP का प्रदर्शन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

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