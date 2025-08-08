Barabanki Tragedy: बाराबंकी हादसा: बस पर गिरा पेड़, 6 की मौत, मुख्यमंत्री ने किया ₹5 लाख मुआवजे का ऐलान

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए प्रत्येक को ₹5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, “यह हादसा अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रदेश सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है।” मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कर उनका समुचित इलाज कराया जाए। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की।