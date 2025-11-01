BJP Meeting: चुनावी रणभूमि में उतरने को तैयार भाजपा: लखनऊ में जुटेंगे प्रदेश के सभी कप्तान

भाजपा की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमेशा से उसका बूथ स्तर का संगठन रहा है। पार्टी चाहती है कि हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता न केवल जनता से जुड़े रहें, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं। बैठक में बूथ समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी, साथ ही उन जिलों की रिपोर्ट भी ली जाएगी जहां बूथ सत्यापन या पुनर्गठन की प्रक्रिया अभी अधूरी है। संगठन विस्तार को लेकर विशेष निर्देश भी दिए जाएंगे कि नवंबर-दिसंबर तक हर जिले में “मेरा बूथ, सबसे मजबूत” अभियान का पुनरावलोकन किया जाए। प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने सभी जिलाध्यक्षों को पहले ही निर्देश भेज दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में चल रहे अभियान की अद्यतन रिपोर्ट लेकर बैठक में उपस्थित हों।