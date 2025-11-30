सरचार्ज माफ और मूलधन में 25 प्रतिशत की कटौती; 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही बड़ी योजना, आम नागरिकों की होगी मौज!

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए यह योजना बड़ी राहत का जरिया बनेगी जो पूर्व में अनाधिकृत विद्युत उपयोग से जुड़े प्रकरणों में उलझे थे। इस योजना के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों में चल रहे मुकदमों का निपटारा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में पंजीकरण एक सरल प्रक्रिया से होगा। जिसे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन या अपने स्थानीय बिजली खंड कार्यालय में जाकर पूरा किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिसमें नोटिस, सूचना पत्र और शिविरों का आयोजिन शामिल है।



यह योजना गरीब परिवारों, छोटे दुकानदारों, किसान उपभोक्ताओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र बिजली ग्राहकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी। ये योजना ब्याज माफी और मूलधन में छूट तत्काल राहत देती है। CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह प्रयास ना केवल उपभोक्ताओं को राहत देगा बल्कि राज्य की विद्युत व्यवस्था में अनुशासन और विश्वास की नई नींव भी स्थापित करेगा।