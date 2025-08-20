कल्याण सिंह की आड़ में बीजेपी लगाने जा रही ‘अचूक’ निशाना! मिशन 2027′ से यूं है कनेक्शन

सियासी गलियारों में चर्चा है कि 2024 में पश्चिम यूपी की हारी हुई लोकसभा सीटों पर लोधी समुदाय के वोटरों को साधकर बीजेपी 2027 को फतह करने की रणनीति अपना सकती है। बता दें कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले राम मंदिर आंदोलन का नायक कल्याण सिंह को माना जाता है। बीजेपी के हिंदुत्व का चेहरा 90 के दशक में कल्याण सिंह बनकर उभरे। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, इस दौरान कल्याण सिंह ही उत्तर प्रदेश के सीएम थे।