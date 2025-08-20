Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

कल्याण सिंह की आड़ में बीजेपी लगाने जा रही ‘अचूक’ निशाना! मिशन 2027′ से यूं है कनेक्शन

UP Politics: कल्याण सिंह की आड़ में बीजेपी की नजर मिशन 2027 पर है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 2024 में पश्चिम यूपी की हारी हुई लोकसभा सीटों पर लोधी समुदाय के वोटरों को साधकर बीजेपी 2027 को फतह करने की रणनीति अपना सकती है।

लखनऊ

Harshul Mehra

Aug 20, 2025

UP Politics
कल्याण सिंह की आड़ में बीजेपी लगाने जा रही 'अचूक' निशाना! फोटो सोर्स-x

UP Politics: यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आड़ में बीजेपी मिशन 2027 का आगाज करने जा रही है। अलीगढ़ में बीजेपी गुरुवार को कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है।

कार्यक्रम में कौन-कौन शामिल होगा

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और बृजेश पाठक शामिल होंगे। इनके अलावा कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे।

बीजेपी की मिशन 2027 पर नजर

'हिंदू गौरव दिवस' के रूप में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को बीजेपी मना रही है। इस तरह उत्तर प्रदेश की सियासत में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ सपा की PDA पॉलिटिक्स को काउंटर करने की कवायद में बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले नजर आ रही है। गुरुवार को कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने अलीगढ़ योगी सरकार के करीब 2 दर्जन मंत्री पहुंचेंगे।

लोधी समुदाय के वोटर्स को साधेगी बीजेपी

सियासी गलियारों में चर्चा है कि 2024 में पश्चिम यूपी की हारी हुई लोकसभा सीटों पर लोधी समुदाय के वोटरों को साधकर बीजेपी 2027 को फतह करने की रणनीति अपना सकती है। बता दें कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले राम मंदिर आंदोलन का नायक कल्याण सिंह को माना जाता है। बीजेपी के हिंदुत्व का चेहरा 90 के दशक में कल्याण सिंह बनकर उभरे। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, इस दौरान कल्याण सिंह ही उत्तर प्रदेश के सीएम थे।

सियासी जड़ें मजबूत करने का दांव

2024 में बीजेपी पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, नगीना और मुरादाबाद जैसी सीटें गंवा चुकी है। इतना ही नहीं लोधी समाज के प्रभाव वाली कासगंज, बदायूं, आंवला, संभल, मैनपुरी, रामपुर, हमीरपुर और कन्नौज जैसी सीटें बीजेपी हार चुकी है। इसी वजह से चर्चा है कि कल्याण सिंह की आड़ में लोध प्रभाव वाले इलाके में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने का दांव बीजेपी चल रही है।

