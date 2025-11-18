Patrika LogoSwitch to English

'जिहादी सोच दुनिया के लिए नासूर', BJP राज्यसभा सांसद बोले- भारत में कोई आतंकी बच नहीं पाएगा

UP News: दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट पर BJP राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिहादी सोच जहन्नुम की हकदार है।

2 min read
लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 18, 2025

UP Politics

BJP राज्यसभा सांसद बोले- भारत में कोई आतंकी बच नहीं पाएगा फोटो सोर्स-IANS

UP News: BJP के राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित संसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। सांसद ने आतंकवाद, दिल्ली विस्फोट, आतंकी उमर के वीडियो, BJP की समन्वय बैठक, कार्यसंस्कृति और विपक्षी नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया दी।

'दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है'

दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट उन्होंने कहा, '' ऐसी घटनाएं ना केवल देश की सुरक्षा को चुनौती देती हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव छोड़ती हैं। ऐसा करने वाले चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, भारत की सेना और हमारी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें दंडित करने में पूरी तरह सक्षम हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। एक-एक कर सभी आरोपी पकड़े जा रहे हैं।''

'जिहादी सोच दुनिया के लिए नासूर'

BJP सांसद ने दिल्ली विस्फोट से जुड़े आतंकी उमर के उस वीडियो की भी निंदा की, जिसमें उमर आत्मघाती हमले को जायज बताने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। उन्होंने इसे देश विरोधी मानसिकता बताते हुए कहा, ''जो लोग उपद्रव भड़काने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ऐसी मानसिकता भारत में पनप नहीं सकती। यह आतंकवादियों का देश नहीं है। भारत में कोई भी आतंकवादी बच नहीं पाएगा। जिहादी सोच आज दुनिया के लिए एक नासूर बन चुकी है और ऐसे काम करने वाले जहन्नुम के पात्र हैं। किसी भी धर्म में उन्माद फैलाने की अनुमति नहीं है और भारत में इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।''

BJP की समन्वय बैठक को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि ये BJP की कार्यशैली का हिस्सा है। हम आपस में चर्चा करते हैं और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसलिए BJP अजेय है, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा CM और सबसे अधिक राज्यों में सरकार। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी BJP है।

जातिवाद पर विपक्षी दलों को घेरा

जातिवाद पर विपक्षी दलों को घेरते हुए उन्होंने कहा कि BJP जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। अन्य दलों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे दल राष्ट्रहित नहीं साध सकते। BJP सांसद ने रॉबर्ट वाड्रा के उस बयान पर भी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को लोकतंत्र की रक्षा करने वाला बताया। शर्मा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वे लोकतंत्र की नहीं, अपने परिवार और उनके धन की रक्षा करने के लिए हैं। जो जमीनें खरीदी गईं, उनकी रक्षा के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं।

Published on:

18 Nov 2025 04:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जिहादी सोच दुनिया के लिए नासूर’, BJP राज्यसभा सांसद बोले- भारत में कोई आतंकी बच नहीं पाएगा

