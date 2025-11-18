‘जिहादी सोच दुनिया के लिए नासूर’, BJP राज्यसभा सांसद बोले- भारत में कोई आतंकी बच नहीं पाएगा

BJP सांसद ने दिल्ली विस्फोट से जुड़े आतंकी उमर के उस वीडियो की भी निंदा की, जिसमें उमर आत्मघाती हमले को जायज बताने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। उन्होंने इसे देश विरोधी मानसिकता बताते हुए कहा, ''जो लोग उपद्रव भड़काने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ऐसी मानसिकता भारत में पनप नहीं सकती। यह आतंकवादियों का देश नहीं है। भारत में कोई भी आतंकवादी बच नहीं पाएगा। जिहादी सोच आज दुनिया के लिए एक नासूर बन चुकी है और ऐसे काम करने वाले जहन्नुम के पात्र हैं। किसी भी धर्म में उन्माद फैलाने की अनुमति नहीं है और भारत में इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।''