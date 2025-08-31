लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत की सूचना

लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की दीवारें ध्वस्त हो गईं और आसपास का एक मकान पूरी तरह तबाह हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। हादसे में पटाखा व्यवसायी आलम, उनकी पत्नी और दो बेटों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है।