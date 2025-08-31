लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत की सूचना

लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की दीवारें ध्वस्त हो गईं और आसपास का एक मकान पूरी तरह तबाह हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। हादसे में पटाखा व्यवसायी आलम, उनकी पत्नी और दो बेटों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है।
स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां और कई एम्बुलेंस के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं।
प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे अवैध पटाखा फैक्ट्री में बारूद के विस्फोट का मामला बताया है। हालांकि, कुछ सूत्रों ने सिलेंडर फटने की भी आशंका जताई है। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियां लंबे समय से चल रही थीं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया है।