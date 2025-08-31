Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत की सूचना

लखनऊ की कुर्सी रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत होने की सूचना है, हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 31, 2025

AI Generated Symbolic Image.

लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की दीवारें ध्वस्त हो गईं और आसपास का एक मकान पूरी तरह तबाह हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। हादसे में पटाखा व्यवसायी आलम, उनकी पत्नी और दो बेटों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां और कई एम्बुलेंस के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे अवैध पटाखा फैक्ट्री में बारूद के विस्फोट का मामला बताया है। हालांकि, कुछ सूत्रों ने सिलेंडर फटने की भी आशंका जताई है। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

प्लॉट और बुलेट न देने पर विवाहिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, पति समेत 11 पर एफआईआर
बरेली
image

धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियां लंबे समय से चल रही थीं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया है।

पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की बड़ी दुर्घटनाएं

  • 17 सितंबर 2024 को फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में पांच लोगों की मौत हुई।
  • 26 अप्रैल 2025 को सहारनपुर के देवबंद में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में तीन लोगों की मौत हुई।
  • 1 अप्रैल 2025 को गुजरात के बनासकांठा में एक अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट में 21 लोग मारे गए।

ये भी पढ़ें

यूपी में पंचायत चुनाव: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ने पकड़े डुप्लीकेट मतदाता, अब एक से अधिक ग्राम पंचायत में नहीं रहेंगे नाम
गोंडा
पंचायत चुनाव

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2025 01:21 pm

Published on:

31 Aug 2025 12:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत की सूचना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.