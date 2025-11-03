लखनऊ से बुक की कार बहराइच में लूटी, चलती गाड़ी से फेंका चालक, पुलिस ने खोला गैंग का पूरा राज

जानकारी के अनुसार लखनऊ के कामता क्षेत्र स्थित अवध बस अड्डे से 30 अक्तूबर की रात चार युवकों ने बहराइच के लिए एक कार बुक की थी। चालक प्रवेश कुमार कार लेकर रवाना हुआ। रास्ते में सबकुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही कार कैसरगंज इलाके के एक सुनसान स्थान पर पहुंची, चारों सवारों ने अचानक चालक को बंधक बना लिया। बदमाशों ने चालक से कार छीन ली और मारपीट करने के बाद उसे चलती गाड़ी से धक्का देकर सड़क किनारे फेंक दिया। घायल चालक किसी तरह पास के ढाबे तक पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से थाने पहुंचा। अगले दिन 31 अक्टूबर को कैसरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।