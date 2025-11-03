Railway News: दीपावली की खुशियां बनी दर्द की दास्तान: चलती ट्रेन में वैज्ञानिक की पत्नी के 15 लाख के जेवर चोरी

Railway Alert: दीपावली की खुशियां मनाकर घर लौट रहे एक वैज्ञानिक के परिवार के लिए यह यात्रा किसी डरावने अनुभव से कम नहीं रही। महाराष्ट्र के हिंगणाघाट से लखनऊ लौट रही राप्तीसागर एक्सप्रेस (12512) ट्रेन में अज्ञात चोरों ने वैज्ञानिक की पत्नी का पर्स उड़ा लिया, जिसमें करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और नकदी रखी थी। घटना फर्स्ट एसी कोच में हुई, जो सुरक्षा के लिहाज से सबसे सुरक्षित श्रेणी मानी जाती है। जीआरपी (Government Railway Police) के तमाम सुरक्षा दावों के बावजूद यह घटना न केवल यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अब रेलवे की प्रीमियम क्लास भी चोरों के निशाने पर है।