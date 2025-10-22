Patrika LogoSwitch to English

ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर की मौत, 6 माह पहले हुई थी शादी, परिवार में मचा कोहराम

लखनऊ में DRDO के ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े सिस्टम इंजीनियर की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय आकाशदीप गुप्ता के रूप में हुई है। इनकी लगभग 6 माह पहले शादी हुई थी।

less than 1 minute read

लखनऊ

image

Mahendra Tiwari

Oct 22, 2025

Brahmos

फाइल फोटो इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता फोटो सोर्स पत्रिका जेनरेट

लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े सिस्टम इंजीनियर की आकाशदीप की मंगलवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें तुरंत लोकबंधु अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

अस्पताल प्रशासन की सूचना पर आलमबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक को मौत की वजह माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

पत्नी के साथ दिल्ली में रहते ‌थे

आकाशदीप पिछले सात वर्षों से ब्रह्मोस मिसाइल मिशन से जुड़े हुए थे। वे आलमबाग के ओमनगर इलाके के रहने वाले हैं। फिलहाल वह अपनी पत्नी पत्नी भारती गुप्ता के साथ दिल्ली में रहते थे।

7 अप्रैल को हुई थी शादी, पत्नी केनरा बैंक की कर्मचारी

भारती दिल्ली में केनरा बैंक में नौकरी करती हैं। दोनों दिवाली की छुट्टियों में घर आए थे। दोनों की शादी इसी साल अप्रैल में हुई थी। आकाशदीप के पिता कुलदीप गुप्ता हाल ही में यूपी पुलिस से रिटायर हुए हैं। परिवार में एक बहन भी है। आलमबाग पुलिस प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Updated on:

23 Oct 2025 09:09 am

Published on:

22 Oct 2025 10:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर की मौत, 6 माह पहले हुई थी शादी, परिवार में मचा कोहराम

