‘कुर्सी से दूर होने की वजह से अखिलेश यादव परेशान’, डिप्टी CM बोले-जातीय गोलबंदी करने गए थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया

ब्रजेश पाठक ने SIR पर अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा, " SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2002 में इससे पहले भी हुआ था, उस समय भी जिनकी मृत्यु हो गई थी या कहीं बाहर चले गए थे, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। अब भी वैसे ही हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि SIR लागू हो जाने के बाद इनके प्रत्याशियों को वोट ना मिले और वह चुनाव में बुरी तरह से हार जाएं, क्योंकि बाहरी लोग ही इनका वोट बैंक हैं। प्रदेश की जनता इनके बारे में जान चुकी है, जिसकी वजह से इनको वोट नहीं दे रही है।''