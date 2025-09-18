बृजेश पाठक बोले- सरकारी खजाने से मुंबईया कलाकारों का देखते थे नाच, किसानों की रहती थी नो एंट्री

Brijesh Pathak said‌UP not safe in hands of Akhilesh Yadav उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में उठाए गए सवालों का बिंदुवार जवाब दिया है। एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के हाथों में उत्तर प्रदेश कभी भी सुरक्षित नहीं था। पीलीभीत और मुरादाबाद में 110 रुपए प्रतिमाह किराए पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर कार्यालय खोल लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सपा शासन के दौरान नारा प्रचलित था "देख सपाई बिटिया घबराई" कन्नौज में चुनाव लड़ने के दौरान किसी को नामांकन-पत्र भरने नहीं दिया गया। वोटर लिस्ट में सबसे अधिक शिकायत आपके शासन-काल में निर्वाचन आयोग के पास पहुंची‌। आज योगी सरकार में 75 जिलों को फोरलेन से जोड़ने का काम किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने कटाज किया कि अखिलेश यादव सपा शासन में विकास कार्य कुछ खास जिलों के लिए होता था।