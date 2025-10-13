बसपा शुरू करने जा रही सोशल इंजीनियरिंग, गांव-गांव अभियान छेड़ने की तैयारी

बसपा के एक बड़े नेता कहते हैं कि भले ही बसपा ने मंच से संदेश दिया हो, लेकिन 16 अक्टूबर को होने वाली राज्यस्तरीय बैठक में जारी होने वाले दिशा निर्देशों से पिक्चर क्लीयर होगी। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि बहन जी की कही हुई बात सौ प्रतिशत जमीन पर पहुंच जाती है। यह रैली में जो भीड़ आई थी, वह मार्च से की गई बूथ लेवल की बैठक का नतीजा है। हमारे नेता गांव-गांव जाकर बसपा के सारे फॉर्मूले को समझा रहे हैं। इसके साथ ही वह सेक्टर का भी गठन कर रहें हैं। जो पीडीए की बात कर रहे हैं, वह लोगों को सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ नाम दिया है, लेकिन उसके टाइटल को बदलते रहते हैं। कभी 'ए' का मतलब आदिवासी बताते हैं, कभी अगड़ा, इससे वह सिर्फ गुमराह कर रहे हैं।