अब 70 की उम्र में रिटायर होंगे यूपी मेडिकल कालेज के शिक्षक, हर कालेज में 51 शिक्षक होने पर नेशनल मेडिकल काउंसिल से मिलेगी मान्यता

Cabinet Decision UP Medical College teachers will retire at age of 70- योगी सरकार (UP Government) ने उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कालेज (Medical College) में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है। साथ ही मान्यता के लिए हर कॉलेज में 51 शिक्षक होने की अनिवार्यता भी शुरू करने की बात कही है।