आधार कार्ड से कैश ट्रांजेक्शन में ग्राहकों को मिलने जा रही सुविधा, दिन में पांच बार विड्रॉ कर सकेंगे पैसा

आधार कार्ड एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। यह आम आदमी की पहचान के साथ-साथ उसके जरूरी कामों में भी काम आता है। हर सरकारी काम के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आधार से जुड़ी कुछ खास बातें आपके लिए जानना जरूरी है। आप आधार कार्ड के जरिये भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।

लखनऊ. आधार कार्ड एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। यह आम आदमी की पहचान के साथ-साथ उसके जरूरी कामों में भी काम आता है। हर सरकारी काम के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आधार से जुड़ी कुछ खास बातें आपके लिए जानना जरूरी है। आप आधार कार्ड के जरिये भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दरअसल, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) में आधार से जुड़े ट्रांजैक्शन (AePS Transaction) की लिमिट सेट की है। लिमिट सेट होने के चलते आधार से आप निर्धारित अमाउंट तक ही ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।

Cash Transaction from Aadhar Card money will be withdrawn 5 time a Day