‘सरकार बनी तो बंद कर देंगे शराब के ठेके’, सांसद चंद्रशेखर ने पेपर लीक केस में भी घेरा, बोले-ठेकों की जगह खुलेगी लाइब्रेरी

Chandrashekhar Azad Ravan News: देश की सियासत में अपनी अलग पहचान बना चुके नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी (आसपा) के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी से बड़ा दांव खेल दिया है। मेरठ पहुंचे चंद्रशेखर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है, तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से शराबबंदी लागू की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत ही अनोखा आइडिया देते हुए कहा कि बंद होने वाले दारू के ठेकों की जगह लाइब्रेरी खोली जाएगी।