Chhath Ghat Puja 2025 Begins: नहाय-खाय के साथ 25 अक्टूबर से शुरू होगी छठ पूजा, घाटों पर तैयारियों का दौर तेज

Chhath Puja 2025 Begins: सूर्य उपासना और आस्था का अद्भुत संगम कहा जाने वाला छठ महापर्व इस वर्ष शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है। लोक आस्था का यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाली यह पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होती है। यह पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों सहित पूरे देश में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। महानगरों में बसे परिवार भी अपनी परंपराओं और व्रत की महिमा को निभाते हुए बड़े पैमाने पर इस आयोजन में शामिल होते हैं। छठ पर्व को सबसे कठिन और पवित्र व्रत माना जाता है क्योंकि इसमें व्रती शुद्धता, संयम और आत्मनियंत्रण के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं।