क्या योगी आदित्यनाथ का खेल बिगाड़ेंगे चिराग पासवान? ‘पंडित-पासी-पासवान, धरती गूंजे आसमान’ के जरिए साधेंगे वोटबैंक

UP Politics: लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के मुखिया चिराग पासवान अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेशचुनाव में बड़ी बाजी मारने की तैयारी में हैं। एक तरफ जहां उनकी नजर दलित वोटों पर है। वहीं, दूसरी तरफ योगी सरकार से नाराज चल रहे ब्राह्मणों को भी साधने में जुटे हैं। पासवान भाजपा के सहयोगी हैं और मोदी सरकार में उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, पासवान इससे खुश यही हैं। वह कोई बड़ा और दमदार मंत्रालय चाहते हैं। पासवान जानते हैं कि उनकी चाहत आसानी से पूरी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास मोलभाव करने के लिए कुछ खास नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। अगर यूपी में LJP कोई कमाल दिखा पाती है, तो भाजपा सहयोगियों के बीच उनका कद बढ़ जाएगा और जाहिर है ऐसे में वह मोलभाव करने की बेहतर स्थिति में आ जाएंगे।‘