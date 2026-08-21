दिव्या मिश्रा मर्डर केस: ‘मेरी बहन को पीटता था मानस, अपनी मां को भी मार डाला था’, प्रज्ञा मिश्रा ने जीजा की करतूतों से उठाया पर्दा

Uttar Pradesh Divya Mishra Murder Case: लखनऊ में आईसीआईसीआई बैंक अधिकारी दिव्या मिश्रा की हत्या के बाद मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। पति मानस वाजपेयी के वायरल व्हाट्सऐप स्टेटस के बाद अब दिव्या की बहन और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा ने कई बड़े दावे किए हैं। प्रज्ञा का आरोप है कि मानस दिव्या के साथ मारपीट करता था और उनकी बीमार मां के साथ भी मारपीट की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। प्रज्ञा ने मानस को लेकर कई और गंभीर बातें भी बताई हैं। वहीं, दावा किया जा रहा है कि प्रज्ञा की बीमार मां को अभी दिव्या की मौत की जानकारी नहीं दी गई है। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया है कि दिव्या की हालत गंभीर है।