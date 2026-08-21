हार के डर से बौखलाई BJP, मेरठ में किसान नेता से मारपीट पर भड़के अखिलेश यादव, बोले- भाजपा से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (X Photo Akhilesh Yadav)
Akhilesh Yadav Meerut Farmer Leader: किसान नेता दिग्विजय भाटी के साथ हिरासत में मारपीट और थर्ड डिग्री दिए जाने के आरोपों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के डर से सरकार बौखला गई है और किसान नेताओं को थाने में प्रताड़ित किया जा रहा है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मामले की गहरी जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने किसान नेता के साथ हुई कथित मारपीट को पूरे किसान समाज का अपमान बताया।
भारतीय किसान यूनियन बीयर अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी ने मेरठ पुलिस और एसओजी टीम पर हिरासत में लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। उनका दावा है कि उन्हें थर्ड डिग्री दी गई। इस मामले में उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं, मेरठ के तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे ने इन आरोपों से इनकार किया था। इसी बीच देर रात उनका तबादला भी कर दिया गया।
अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में किसान, एमएसपी, खाद की किल्लत, भूमि अधिग्रहण और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों को उठाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों के साथ किए जा रहे कथित व्यवहार पर सवाल उठाए और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अखिलेेश यादव ने कहा कि किसान का अपमान, देश का अपमान है।
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने किसान के साथ ऐसा व्यवहार किया जो पूरे देश के किसानों को डराने जैसा है। यह बेहद गलत और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किसान नेताओं पर थाने में थर्ड डिग्री की मार-पीट करके प्रताड़ना देना दर्शाता है कि हार के डर से वो कितनी बौखलाई है। जिन्हें भाजपा किसानों के आगे ढाल बनाकर साथ में खड़ा करना चाहती थी वो ढाल भी निम्नलिखित कारणों से, किसानों के आक्रोश की आग के कारण मोम की ढाल ही साबित हुई है।
अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए
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