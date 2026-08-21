हार के डर से बौखलाई BJP, मेरठ में किसान नेता से मारपीट पर भड़के अखिलेश यादव, बोले- भाजपा से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने किसान के साथ ऐसा व्यवहार किया जो पूरे देश के किसानों को डराने जैसा है। यह बेहद गलत और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किसान नेताओं पर थाने में थर्ड डिग्री की मार-पीट करके प्रताड़ना देना दर्शाता है कि हार के डर से वो कितनी बौखलाई है। जिन्हें भाजपा किसानों के आगे ढाल बनाकर साथ में खड़ा करना चाहती थी वो ढाल भी निम्नलिखित कारणों से, किसानों के आक्रोश की आग के कारण मोम की ढाल ही साबित हुई है।