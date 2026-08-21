UP Politics: PDA का मतलब अब ‘पाकिस्तान’ भी! अखिलेश यादव के दावों पर सीएम योगी का तीखा हमला

मुख्यमंत्री योगी ने कल्याण सिंह के निधन पर अखिलेश की तरफ से श्रद्धांजलि नहीं देने को जातीय अपमान करार दिया है। कल्याण सिंह ने अपनी सत्ता गंवा दी थी, लेकिन रामभक्तों पर गोली नहीं चलाने को कहा था। अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के तीन मुख्यमंत्रियों के नाम पर आयोजित कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का मौका मिला। तीनों ही अलग अलग र्पाी के सीएम रहे। उन्होंने आग कहा कि कल्याण सिंह का निधन होना हम लोगो के लिए दुखद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यक्रम छोड़कर आए थे। सीएम योगी ने कहा कि हमारी पूरी कैबिनेट लखनऊ से अलीगढ़ तक लगी रही। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं आया। सपा की ओर से सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभाया गया।