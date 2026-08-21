दिव्या मिश्रा हत्याकांड: पति ने फोन कर बाहर बुलाया, हाथापाई की और मार दी गोली, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

बहन की हत्या करने के बाद मानस ने खुद को भी गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जहां भाई-बहन खून से लथपथ पड़े थे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि वारदात के बाद मानस ने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, जिसमें पत्नी पर धोखे का आरोप लगाते हुए खुद और बहन को खत्म करने की बात लिखी थी।