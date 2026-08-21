वंदे मातरम पर रार के बीच मायावती की दो टूक, जेन-जी और जेन-अल्फा के मुद्दों पर हो बात

गौरतलब है कि वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच यह विवाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान शुरू हुआ था। भाजपा ने कांग्रेस मुख्यालय का एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी ने इसे रोकने का प्रयास किया। दूसरी ओर, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि पूरा वंदे मातरम गाया गया था और सोनिया गांधी का इशारा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवाने को लेकर था।