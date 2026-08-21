GEN-Z और GEN-अल्फा की चिंता! मायावती बोलीं- जनहित के मुद्दों पर ध्यान दें सरकारें; वंदे मातरम पर सियासत के बीच दो टूक

उन्होंने X पर पोस्ट किया, '' इस समय देश व जनहित के मुद्दों पर व ख़ासकर बेरोज़गार युवाओं व छात्र-छात्राओं ’जेन-जी’ व स्कूली बच्चे-बच्चियों की ’जी-अल्फा’ एवं इस समय देश के कुछ भागों में भयंकर आई बाढ़ से हो रही जान-माल की हानि आदि के अनेकों और भी अति-महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्र व सभी राज्य सरकारों को तथा साथ ही सभी राजनैतिक पार्टियों को भी सही से समुचित ध्यान देना चाहिये, यही वर्तमान में देश व जनहित में समय की सबसे ज़रूरी मांग भी है।''