RMLNLU Fourth Convocation 2025 : सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चले देश के भावी विधिवेत्ता-सीएम योगी की छात्रों को प्रेरक सीख

मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि प्रदेश के 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन परिसरों में एक ही स्थान पर सभी स्तरों के न्यायालय, अधिवक्ता कक्ष और आवासीय सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय अब अपने उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और तकनीकी उन्नयन के कारण देशभर में उदाहरण बन रहा है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के त्वरित निस्तारण के लिए 380 से अधिक पॉक्सो और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। साथ ही, लोक अदालतों के माध्यम से भी त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है।