प्रदेश सरकार का दावा सीवर प्वांइट बनें सेल्फी प्वांइट, नमामि गंगे ने नदियों की संस्कृति को किया पुनर्जीवित

नमामि गंगे योजना: प्रदेश सरकार गंगा के स्वच्छ होने का दावा करने लगी है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि नमामि गंगा योजना के माध्यम से सीवर प्वाइंट अब सेल्फी प्वाइंट बन गए है।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई नमामि गंगे योजना ने भारत की नदियों संस्कृति को पुनर्जीवित करने की महत्वपूर्ण योजना बनी। अब प्रदेश के सीवर प्वाइंट सेल्फी प्वाइंट बन गए हैं। अब गंगा में एक बूंद भी सीवर नहीं गिरता है। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे योजना के अंतर्गत इन कामों का दावा किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 सौ किलोमीटर के अपने लंबे प्रवाह में पांच राज्य में से यूपी में यमुना और गंगा मां का सबसे ज्यादा आशीर्वाद है। मां गंगा से जुड़ी योजनाएं पहले भी बनती थी लेकिन 1986 में गंगा एक्शन प्लान कार्य शुरू भी हुआ। केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करना था। इस एक्शन प्लान में बिहार, बंगाल उत्तर प्रदेश तीन राज्य थे।

