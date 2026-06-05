‘कहीं लोग नल की टोटियां ही चोरी कर ले जा रहे हैं’, CM योगी बयान देने के बाद खुद भी नहीं रोक पाए हंसी, सुनाया दिलचस्प किस्सा

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जोड़ते हुए कहा कि धरती और प्रकृति को सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि लोगों को अपने दैनिक जीवन में ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही प्रकृति संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, “पर्यावरण बचेगा तो प्रकृति बचेगी, प्रकृति बचेगी तो जीव सृष्टि भी सुरक्षित रहेगी।”