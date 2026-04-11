CM Yogi: 4556 थारू परिवार और 331 विस्थापित हिंदू परिवारों को सीएम देंगे जमीन का मालिकाना हक

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 314 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से जिले में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। लोगों में इस बात को लेकर उत्साह देखा गया कि लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं।