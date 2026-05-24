Electricity Crisis: भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था पर सख्त सीएम योगी, निर्बाध आपूर्ति के दिए निर्देश

समीक्षा बैठक में स्मार्ट मीटर और बिलिंग व्यवस्था को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को समय पर और सही बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गलत बिलिंग और अधिक बिल आने की शिकायतें जनता में असंतोष पैदा करती हैं। इसलिए बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिलिंग और कलेक्शन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ उपभोक्ताओं की सुविधा और विश्वास भी बनाए रखना जरूरी है।