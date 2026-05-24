Lucknow उत्तर का बढ़ा सम्मान: ललित किशोर तिवारी ने पार्षद पद की ली शपथ, ‘HighCourt’ के आदेश के बाद नगर निगम झुका

शपथ ग्रहण के बाद नगर निगम परिसर के बाहर समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से ललित किशोर तिवारी का स्वागत किया और मिठाइयां बांटीं। ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। समर्थकों का कहना था कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि “सत्य और लोकतंत्र” की जीत है। कई कार्यकर्ताओं ने इसे आम कार्यकर्ता की आवाज की जीत बताया। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग मौजूद रहे। “अखिलेश यादव जिंदाबाद”, “समाजवाद जिंदाबाद” और “सत्य की जीत हुई” जैसे नारों ने पूरे माहौल को और गर्म कर दिया।