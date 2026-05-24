UP Dress Code: ड्रेस कोड के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का उबाल, 25 मई को महाप्रदर्शन

UP Dress Code Controversy 25 May Protest: राजधानी Lucknow एक बार फिर छात्र राजनीति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े विवाद का केंद्र बन गई है। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने की चर्चा ने पूरे छात्र समुदाय में हलचल मचा दी है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म लागू करने के संकेत मिलते ही छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। सबसे पहले University of Lucknow के छात्रों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे “छात्र स्वतंत्रता पर हमला” करार दिया है।

