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UP Dress Code: ड्रेस कोड के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का उबाल, 25 मई को महाप्रदर्शन

Dress Code Controversy: उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने की चर्चा के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध तेज हो गया है। 25 मई को महा प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 24, 2026

शुरू हुआ छात्र आंदोलन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

शुरू हुआ छात्र आंदोलन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Dress Code Controversy 25 May Protest: राजधानी Lucknow एक बार फिर छात्र राजनीति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े विवाद का केंद्र बन गई है। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने की चर्चा ने पूरे छात्र समुदाय में हलचल मचा दी है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म लागू करने के संकेत मिलते ही छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। सबसे पहले University of Lucknow के छात्रों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे “छात्र स्वतंत्रता पर हमला” करार दिया है।

विश्वविद्यालय परिसर से लेकर सोशल मीडिया तक, इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस शुरू हो चुकी है। छात्र संगठन इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं, जबकि कुछ शिक्षाविद इसे अनुशासन और समानता से जोड़कर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकता है।

विश्वविद्यालयों में क्यों उठी ड्रेस कोड की मांग

सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में एकरूपता, अनुशासन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाने के उद्देश्य से ड्रेस कोड लागू करने पर विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता और बाहरी गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उपयोगी हो सकता है।

हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही इसकी चर्चा सार्वजनिक हुई, छात्रों के बीच विरोध तेज हो गया। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय स्कूल नहीं होते, जहां छात्रों पर एक जैसी वर्दी अनिवार्य की जाए। छात्रों का तर्क है कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र सोच और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना होता है, जबकि ड्रेस कोड जैसी व्यवस्था विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है।

हमारी आजादी पर पहरा क्यों

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र इस मुद्दे पर बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। परिसर में कई छात्र समूह लगातार बैठकें कर रहे हैं और आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि पहनावा व्यक्ति की पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा होता है, जिसे किसी भी हाल में नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए।

कई छात्रों ने कहा कि यदि विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू किया गया तो यह एक तरह से “स्कूली व्यवस्था” को उच्च शिक्षा पर थोपने जैसा होगा। छात्र नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालयों का माहौल खुला और लोकतांत्रिक होना चाहिए, जहां विद्यार्थी अपनी सोच, व्यक्तित्व और जीवनशैली के साथ स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह की नीतियां युवाओं की आवाज दबाने और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश हैं।

25 मई को छात्रसंघ चौराहे पर महा प्रदर्शन

इस मुद्दे को लेकर छात्र संगठनों ने 25 मई को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। छात्रसंघ चौराहे पर सुबह 11 बजे से प्रस्तावित इस महा प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

छात्र नेताओं ने “एकजुट छात्र, सशक्त समाज” का नारा देते हुए प्रदेशभर के विद्यार्थियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। विश्वविद्यालय परिसर में पोस्टर और सोशल मीडिया अभियान के जरिए लगातार छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। आंदोलन की तैयारी को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति बनाई जा रही है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

शिक्षा विशेषज्ञों की अलग-अलग राय

ड्रेस कोड को लेकर शिक्षा जगत भी दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यूनिफॉर्म से छात्रों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित होती है। उनका कहना है कि इससे आर्थिक असमानता का प्रभाव कम होता है और छात्रों के बीच भेदभाव घटता है।

वहीं दूसरी ओर कई शिक्षाविद इस विचार का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र परिपक्व होते हैं और वहां इस तरह की पाबंदियां लगाना शिक्षा के खुले माहौल के खिलाफ है। कुछ प्रोफेसरों का यह भी मानना है कि विश्वविद्यालयों की प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता, शोध और रोजगारपरक वातावरण होना चाहिए, न कि छात्रों के पहनावे पर नियंत्रण।

शिक्षा को व्यापार बनाने की कोशिश

छात्र संगठनों ने इस मुद्दे को आर्थिक बोझ से भी जोड़ना शुरू कर दिया है। कई छात्रों का कहना है कि यूनिफॉर्म अनिवार्य होने से अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा, जिसका सीधा असर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ेगा।

कुछ छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि निजी कॉलेज और संस्थान इसे कमाई का जरिया बना सकते हैं। उनका कहना है कि पहले से ही फीस, किताबों और अन्य खर्चों से छात्र परेशान हैं, ऐसे में यूनिफॉर्म का अतिरिक्त बोझ थोपना गलत होगा। छात्रों ने सवाल उठाया कि जब विश्वविद्यालयों में शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र सोच विकसित करना है, तो वहां ड्रेस कोड की अनिवार्यता क्यों लाई जा रही है।

सोशल मीडिया पर तेज हुई बहस

ड्रेस कोड का मुद्दा अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर छात्र लगातार अपनी राय रख रहे हैं। “No Dress Code in Universities” और “Freedom in Campus” जैसे हैशटैग तेजी से वायरल हो रहे हैं।

कई पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस बहस में शामिल हो चुके हैं। कुछ लोग इसे अनुशासन के लिए जरूरी बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे युवाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहे हैं। राजनीतिक छात्र संगठनों ने भी इस मुद्दे को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक रंग भी ले सकता है।

प्रशासन की बढ़ी चिंता

विश्वविद्यालय प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है। छात्र संगठनों द्वारा महाप्रदर्शन के ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा सकता है। प्रशासन की कोशिश होगी कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि छात्रों के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर सकती है।

प्रदेशभर में फैल सकता है आंदोलन

लखनऊ विश्वविद्यालय से शुरू हुआ यह विरोध अब अन्य शहरों तक भी पहुंचने लगा है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ के छात्र संगठनों ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। यदि सरकार की ओर से ड्रेस कोड को लेकर कोई औपचारिक निर्णय लिया जाता है, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों का मानना है कि यह विवाद केवल यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह युवाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक हस्तक्षेप जैसे बड़े मुद्दों को भी सामने लाएगा।

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Updated on:

23 May 2026 11:59 pm

Published on:

24 May 2026 05:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Dress Code: ड्रेस कोड के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का उबाल, 25 मई को महाप्रदर्शन

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