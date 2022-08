CNG PNG Rate : सीएनजी और पीएनजी के दामों में भारी कमी, नई दरें आज से लागू

CNG PNG New Rate in UP खुशखबर। यूपी में सीएनजी की कीमत में भारी कमी आई है। सीएनजी उपभोक्ताओं के चेहरे खिल उठे हैं। ग्रीन गैस कंपनी ने की जारी नई दरों के अनुसार,सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में चार रुपए 10 पैसे कमी है।

लखनऊ Published: August 18, 2022 08:55:44 am

खुशखबर। यूपी में सीएनजी की कीमत में भारी कमी आई है। सीएनजी उपभोक्ताओं के चेहरे खिल उठे हैं। ग्रीन गैस कंपनी ने की जारी नई दरों के अनुसार,सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में चार रुपए 10 पैसे कमी है। गुरुवार 18 अगस्त से लखनऊ व उन्नाव में सीएनजी की कीमत प्रति किलो कीमत 96 रुपए 10 पैसा की जगह 92 रुपए रुपए प्रति किलो होगी। एक लम्बे अंतराल के बाद सीएनजी और पीएनजी की कीमत में यह कमी आई है। सीएनजी-पीएनजी की नई कीमतें बृहस्पतिवार सुबह छह बजे से लागू हो गई हैं। ग्रीन गैस कंपनी की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

CNG PNG Rate : सीएनजी और पीएनजी के दामों में भारी कमी, नई दरें आज से लागू

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें