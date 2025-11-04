Dense Fog: 5 नवंबर से बढ़ेगी ठंड, गिरेगा तापमान, सुबह छाएगी धुंध और कोहरा पूरे प्रदेश में

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में पिछले दो दिनों से हल्की बारिश और बादलों का असर देखने को मिला। हालांकि यह प्रणाली अब पूर्व की ओर खिसक चुकी है और 5 नवंबर से इसका असर समाप्त हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के हटने के बाद वातावरण में नमी घटेगी और उत्तर-पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी, जिससे दिन के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने लगेगी। अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि अधिकतम तापमान शुरुआती दिनों में स्थिर रहेगा, लेकिन बाद में इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभावित है।